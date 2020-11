Il Sindaco Ingenito ed il Vicesindaco Bozzarelli hanno incontrato questa mattina, a Palazzo Garnier, l’Onorevole Flavio Di Muro ed il Vicepresidente della Regione Alessandro Piana; era presente anche Antonio Federico.

In un clima di sintonia e collaborazione l’Amministrazione ha ribadito l’importanza cruciale del restyling del lungomare Argentina e ne ha richiesto il finanziamento tramite il Fondo Strategico Regionale.Con l’occasione è stato affrontato anche il tema della mobilità intercomunale e delle opere che per essa sono fondamentali; in particolare l’attenzione è stata posta su Aurelia bis e ciclovia Tirrenica, progetti per i quali si auspica il finanziamento con i fondi del Recovery Found.