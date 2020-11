Nella giornata di oggi, mercoledì 11 novembre, è arrivata la notizia che è deceduto il medico di Base Giorgio Drago, di 70 anni, collocato in pensiona da poco, ma di fatto continuava a lavorare aiutando la figlia Claudia che da lui aveva “ereditato” lo studio medico ad Alessandria.

Secondo quanto è stato possibile apprendere, sembra che il medico avesse contratto il Coronavirus, ma siccome non c’era più posto ad Alesssandria è stato trasferito all’ospedale di Asti, dove oggi è deceduto.

Un ennesimo tributo a questo virus tremendo che non lascia scampo. Drago era molto conosciuto ad Alessandria e considerato da tutti un ottimo medico e un eccellente diagnostico.

Di seguito pubblichiamo un ricordo dei colleghi medici.

**********

Oggi è morto un collega e amico, il dottor Giorgio Drago, stimato Medico di Famiglia in Alessandria.

Oltre ad essersi sempre generosamente prodigato ad assistere per 40 anni le persone che a lui si erano affidate si è sempre impegnato a rappresentare in tutte le sedi i colleghi sia in ambito professionale che e scientifico.

Ha pagato con la sua vita la dedizione al nostro lavoro

Federazione Italiana Medici (FIMMG) e Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG)