I militanti di “Azione Tortona” tramite l’ associazione “Foresta Che Avanza” (FCA) hanno celebrato la Festa dell’albero donando una pianta alla Città di Tortona.

Nonostante il particolare momento per l’Italia, costretta a un nuovo lockdown, gli attivisti della FCA hanno voluto ricordare l’importanza di certi valori, primo fra tutti l’intelligenza umana, affiggendo in contemporanea uno striscione che recita: Seminare alberi e non terrore” (nella foto).

La risposta della “Foresta che Avanza” a questa pandemia, infatti, è stata quella di non fermarsi davanti a lockdown e all’emergenza, disseminando alberi anche quest’anno su tutto il territorio nazionale come simbolo di rinascita, fermezza e solidità.

“Il verde degli alberi rinfrancherà di certo l’animo degli italiani, i quali dovranno essere capaci di traghettare la nazione fuori da questa ennesima crisi” recita una nota dell’associazione.