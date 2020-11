Brillante intervento dei Carabinieri di Capriata d’Orba che, in collaborazione l’Aliquota Operativa di Acqui Terme sono intervenuti nel Comune di Basaluzzo.

Qui, in esito all’attività d’indagine che ha portato al rintraccio di un 29enne di Voghera con numerosi pregiudizi di polizia, hanno tratto in arresto l’interessato su ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia,.

Il giovane, infatti deve scontare un residuo di pena pari a un anno e sette mesi di reclusione per reati di falso, in materia di armi e contro il patrimonio.