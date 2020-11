Eduscopio, l’osservatorio sulla Scuola della Fondazione Agnelli, nell’edizione 2019/20, ha attribuito buoni esiti per gli studenti diplomati all’Istituto “Marconi” di Tortona. In particolare, chi esce dal “Marconi” incontra buone possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro, e di trovare un’occupazione coerente col corso di studi frequentato.

Al tempo stesso, risulta confortante la rilevazione che testimonia che la preparazione conseguita è utile per seguire con profitto le lezioni dell’Università.

Da questo punto di vista il corso Amministrazione Finanza e Marketing dell’Istituto è ai vertici in termini assoluti, i corsi periti sono primi in provincia per crediti ottenuti, riferiti agli esiti universitari di chi frequenta tali indirizzi.

Ma ci sono novità. In questi stessi giorni, dopo un attento e proficuo lavoro nei mesi precedenti, è stata inoltrata dalla Dirigenza del “Marconi” alla Provincia di Alessandria richiesta di attivazione di un nuovo corso di studi, appartenente all’indirizzo Tecnicotecnologico: il corso Trasporti e Logistica, articolazione LOGISTICA.

Tale corso proviene da una forte richiesta e vocazione del territorio tortonese e non è un caso che sia stato ispirato dall’Amministrazione Comunale, nella persona dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, e abbia ottenuto l’immediato plauso e appoggio della Fondazione SLALA, di ANPAL Servizi, e del Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto “Marconi” di cui fanno parte i più importanti Enti e Aziende della zona e non solo. La stessa Amministrazione Comunale si è impegnata per dotare di ulteriori locali moderni e funzionali l’Istituto “Marconi”, che già comunque dispone di strutture atte ad ospitare il nuovo indirizzo.

L’importanza dell’iniziativa è sottolineata anche dalla delibera all’unanimità del Consiglio d’Istituto della Scuola.

Di cosa si tratta nello specifico? Di un corso che coniuga discipline umanistiche, giuridico-economiche, tecniche, scientifiche al fine di preparare professionisti della Logistica, attività che ha in Tortona un’indiscussa capitale, che possono affrontare anche gli studi universitari in ogni facoltà, con una propensione per le materie citate: a Genova è presente la facoltà di Economia delle aziende marittime, della logistica e dei trasporti, a Torino, presso il Politecnico, è attivo il corso di laurea di 1°livello in Ingegneria logistica e della produzione, a Milano, sempre presso il Politecnico, è attivo il corso di Ingegneria Gestionale. L’Università del Piemonte Orientale, inoltre, guarda con attenzione al settore come dimostrano i corsi IFTS -Tecniche per la programmazione della produzione e della logistica alla cui realizzazione ha

partecipato l’Ateneo alessandrino.

Questi sono solamente alcuni esempi di prosecuzione di studi in Logistica, fermo restando che il settore è in forte crescita e presenta sbocchi occupazionali anche nel Tortonese e nell’Alessandrino in generale, tenendo presente che in provincia un corso analogo è attivo solo a Casale Monferrato, a decine di chilometri da Tortona, o, fuori provincia, a Pavia.

I cinque anni presentano, dopo un biennio comune a quello degli altri indirizzi, materie caratterizzanti quali Elettronica, elettrotecnica e automazione, Diritto ed Economia, Scienza della navigazione e struttura dei mezzi di trasporto, Meccanica e Macchine, Logistica.

Nell’attuale periodo di emergenza e difficoltà, uno sguardo fiducioso verso un futuro di ripresa e di sviluppo.