Anche le piante della rotonda posta sulla SS1 Aurelia a San Bartolomeo al Mare saranno illuminate di verde – colore che rappresenta la vitalità, il rinnovamento e la speranza – nella notte di venerdì 20 novembre , in occasione della Giornata mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza , che dal 1989 celebra la ricorrenza dell’approvazione della Convenzione ONU dedicata ai diritti dei bambini e degli adolescenti. L’iniziativa nasce sotto l’impulso del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, che ha coinvolto l’ANCI nazionale. Il Comune di San Bartolomeo al Mare, sollecitato dall’Ordine degli Psicologi della Liguria, ha aderito con passione, sottolineancdo che quest’anno questa ricorrenza assume un significato particolare, perché mai come ora i bambini e gli adolescenti stanno vivendo una condizione di fragilità e di fatica psicologica e sociale.