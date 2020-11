La prima reazione, quando abbiamo letto il Comunicato stampa dei Carabinieri inviato poco prima delle 18 di oggi a tutti gli Organi d’Informazione, aveva molto poco di “cristiano” e “pacifico” perché non si può essere così incosciente da andare in giro ad infettare gli altri, ma poi abbiamo pensato che – purtroppo – questa donna di 63 anni che si trovava in isolamento, non solo avesse dei problemi, ma forse non è la sola che agisce in questa maniera.

Così abbiamo deciso di sfogare la nostra umana e comprensibile rabbia, nel titolo, cercando di calcare la mano sull’assoluto menefreghismo di questa donna che, affetta da Covid-19 e collocata presso la locale “Casa del Pellegrino” al Rione San Bernardino di Tortona, con provvedimento di quarantena e sorveglianza attiva, emesso dall’ASL di Alessandria, si allontanava arbitrariamente dalla struttura.

La donna è uscita lungo le strade di Tortona e quando gli addetti alla struttura se ne sono accorti hanno subito dato l’allarme.

I Carabinieri della compagnia di Tortona guidata dal capitano Domenico Lavigna si sono subito messi alla sua ricerca e l’hanno poi trovata in giro per la città.

A quel punto hanno chiamato un ambulanza e l’hanno fatta trasportare presso l’ospedale Civile “San Giacomo” di Novi Ligure, per il successivo ricollocamento in quarantena.

I Carabinieri, poi, hanno provveduto a denunciare la 63enne, per altro già nota alle forze dell’Ordine, alla Procura della Repubblica di Alessandria.