Una bella notizia: sono due giorni consecutivi che il numero dei tortonesi positivi al Covid -19 è in diminuzione. E’ accaduto ieri e la tendenza è stata confermata oggi.

Domenica sera 15 novembre, risultavano 182 persone residenti in città positive al COVID-19, mentre 89 quelle sottoposte a quarantena preventiva e 172 in isolamento fiduciario.

Ieri, lunedì 16 novembre, erano 179 le persone positive residenti in città, 89 in quarantena e 177 in isolamento fiduciario.

Oggi, martedì 17 novembre, a Tortona, sono 173 le persone residenti in città che risultano positive, 91 sono in quarantena e 173 in isolamento fiduciario.

In percentuale la diminuzione non è elevata (4,9% nelle 48 ore) ma se calcoliamo che a livello provinciale negli ultimi due giorni il numero dei nuovi contagi al virus è di oltre 500 persone, questo la dice lunga quanto siano importanti (e confortanti) questi dati.

Insomma una buona notizia che potrebbe essere smentita già domani, ma che, come potete vedere dalle tabelle che pubblichiamo a fine articolo (fornite dal Comune di Alessandria con i dati presi al mattino mentre quelli sopra forniti dal Comune di Tortona so o più recenti e risalgono al pomeriggio per cui ci sono delle diversità), mantiene la città di Tortona, per fortuna, sempre ultima in provincia come numero di contagiati rispetto alla popolazione.

Certo una rondine non fa primavera e questo non significa che siamo in presenza di un’inversione di tendenza, ma almeno è confortante.

Che il Covid continua ad aumentare però lo si vede anche dal numero delle persone ricoverate presso l’ospedale di Tortona che arrivano soprattutto da fuori, dove invece si registra un incremento constante.

La situazione presso il Covid-hospital di Tortona:

Domenica: 100 i pazienti ricoverati, di cui 5 in terapia intensiva e 4 in semintensiva.

Lunedì: 107 i pazienti ricoverati nell’ospedale di Tortona, di cui 7 in terapia intensiva e 3 in semintensiva.

Martedì: 112 i pazienti ricoverati nell’ospedale di Tortona, di cui 6 in terapia intensiva e 3 in semintensiva.