Nuova iniziativa di beneficenza dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) in congedo di Tortona che cerca sempre di aiutare i bisognosi.

In collaborazione con la “Stand by Onlus” di Acqui Terme e del Presidente Massimo Pivotti, la sezione ANC di Tortona ha ritirato presso il Conad di Acqui Terme prodotti del Mulino Bianco che sono stati poi successivamente distribuiti dai volontari tortonesi al Piccolo Cottolengo a disposizione degli ospiti della struttura e e presso il Convento dei Frati Cappuccini che come noto, allestisce la mensa dei poveri.

Due lodevoli iniziative che si aggiungono a quelle periodicamente avviate dai volontari di qustra preziosa associazione costantemente presente sul territorio tortonese.

Di seguito altre immagini, fra cui la consegna del materiale alle suore del piccolo Cottolengo di Tortona e ai frati del Convento Cappuccini, sempre di Tortona.