Valori tutti in discesa nelle sette città centro zona della provincia di Alessandria per quanto riguarda il Covid e possiamo iniziare a tirare tutti un sospiro di sollievo, senza abbassare la guardia e continuando a seguire le norme.

Covid in provincia di Alessandria, migliora la situazione in tutte le città