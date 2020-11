Da questa mattina, martedì 17 novembre, è attivo anche a Tortona, presso il distretto sanitario Asl Al in via Milazzo 1, nel complesso dell’ex Caserma Passalacqua l’hotspot per effettuare i tampini rapidi.

Ad annunciarlo è il Sindaco di Tortona, Federico Chiodi: “I tamponi – dice il promo cittadino – saranno però effettuati solo ed esclusivamente su prenotazione dei medici di famiglia. Si tratta di tamponi rapidi naso-faringei i cui risultati sono disponibili dopo 15 minuti. In caso di positività vengono attivate immediatamente le misure di isolamento previste dal protocollo sanitario, subito presso l’hotspot, viene eseguito il tampone molecolare per la conferma (ad eccezione dei contatti stretti di casi Covid già accertati per i quali, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute, in caso di tampone rapido positivo la validità del test è immediata e caricata direttamente sulla piattaforma Covid regionale).”

Questa, però, non l’unica notizia positiva sulla lotta al Coronavirus: “Un’altra importante novità – aggiunge il Sindaco – riguarda l’attivazione già da metà settimana, presso l’ospedale cittadino di un ambulatorio Covid gestito dalla USCA l’Unità Speciale di Continuità Assistenziale: si tratta di un servizio consentirà di seguire i pazienti Covid con sintomatologia lieve che non necessitano di cure ospedaliere ma di assistenza domiciliare, oltre ai casi sospetti Covid. Esclusivamente su segnalazione dei medici di famiglia gli utenti potranno recarsi all’ambulatorio che avrà sede nei locali del pronto soccorso, nella parte dove si trova l’ambulatorio ortopedico, e sarà possibile effettuare tutti gli esami diagnostici necessari come l’analisi del sangue l’elettrocardiogramma e, grazie ad un apposito percorso separato, accedere alla radiologia per effettuare esami specifici.”