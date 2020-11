Sicuramente è presto per cantare vittoria ma è evidente che la situazione sta migliorando: da tre giorni consecutivi, infatti, il numero persone residenti a Tortona positive al Civid, come ufficialmente comunicato dal Sindaco Federico Chiodi, è in diminuzione.

Venerdì erano 162, sabato sono scese a 159, Domenica a 154 e ieri a 153. Piccoli passi positivi che lasciano ben sperare verso il futuro.

Confortati anche i dati sulla percentuale di positivi rispetto alla popolazione: la città di Tortona continua ad essere agli ultimi posti di questa brutta classifica che prende in esame i dati delle sette città centro-zona della provincia, come potete vedere dalla tabella sotto