Dal 9 novembre è operativo il Voucher internet e tablet/PC destinato ai nuclei familiari con Isee non superiore a 20.000 euro. Il Voucher da 500 euro si deve spendere per sottoscrivere un abbonamento aInternet veloce ed entrare in possesso di un dispositivo (tablet o PC) per navigare.

Infratel, la società del MISE che gestisce le procedure tecniche per l’erogazione del Voucher, ha specificato che la connessione internet offerta dagli operatori telefonici deve avere i seguenti requisiti minimi: 30 Mbit/s in download e 15 Mbit/s in upload. Invece, i requisiti richiesti ai nuclei familiari per chiedere il Voucher sono: assenza di connessione (o connessione di velocità inferiore a 30 Mbit/s) e Isee non superiore a 20.000 euro. Solo chi ha entrambi questi requisiti può chiedere il Voucher Internet e tablet/PC. Per richiedere il Voucher Internet è necessario rivolgersi agli operatori telefonici accreditati a erogare il Voucher. Ricordiamo che al termine dei dodici mesi il tablet o il PC restano di proprietà di chi ha sottoscritto l’offerta con il voucher del bonus Internet.

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

Sede Provinciale di ALESSANDRIA

Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria

Tel. 0131/25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO

Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato

Tel. 0142/41.87.11

Sede Zonale di TORTONA

Via Emilia 244 -15057 Tortona

Tel. 0131/81.21.91

Sede Zonale di NOVI LIGURE

Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure

Tel. 0143/74.66.97

Segretariato Sociale di VALENZA

c/o Comunità Parrocchiale

Via Pellizari 1 -15048 Valenza

Tel. 0131/94.34.04

Segretariato Sociale di ACQUI TERME

Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme

Tel. 0131.25.10.91