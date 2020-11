Il Conservatorio Vivaldi con sede è a palazzo Cuttica (immobile di proprietà comunale) in via Parma 1, potrà procedere con un progetto di adeguamento e ristrutturazione delle propria sede con importanti interventi di ripristino del manto copertura e paramenti murari, installazione linea vita, efficientamento energetico del sottotetto, opere di adeguamento alla normativa antincendio e interventi di isolamento acustico. Per il cospicuo contributo, assegnato dal Ministero, il nostro Comune garantirà, con un atto di vincolo, il mantenimento della destinazione d’uso della struttura per almeno 26 anni, ovvero tutta la durata del mutuo stesso.

Ricordiamo che la gestione e manutenzione è a carico della Provincia, a seguito di una legge del 1996.

“Il Consiglio comunale di Alessandria, nella seduta di ieri, giovedì 26 novembre, ha votato favorevolmente questa proposta che ho presentato, finalizzata a rendere il Conservatorio Vivaldi e quindi il nostro palazzo Cuttica ancora più sicuro e altamente prestigioso – ha commentato l’assessore ai lavori Pubblici Giovanni Barosini -. E’ intenzione di questa Amministrazione favorire concretamente le attività didattiche ed artistiche, attraverso tutte le iniziative possibili. Colgo l’occasione per fare i migliori auguri di buon lavoro al presidente prof. Balduzzi, mettendomi a completa disposizione affinché la continua crescita del Vivaldi renda sempre maggiore prestigio ed onore a questa Comunità.“