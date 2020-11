Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

LA PRESENTE ORDINANZA E’ VALIDA PER TUTTO IL PERIODO DI PERMANENZA DELLA REGIONE PIEMONTE NELLA C.D. ZONA ROSSA, COME EVIDENZIATA DALL’ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SANITA’ DEL 04/11/2020 E S.M.I.

VENERDI’ – Mercatino di “Campagna Amica di Alessandria” a cura della “Associazione Agrimercati di Campagna Amica” della provincia di Alessandria in Piazza della Libertà ;

MERCOLEDI’ – Mercatino a cura della CIA – Confederazione Italiana Agricoltori di Alessandria e della CONFAGRICOLTURA in Piazza della Libertà ;

1) Mercatino di “Campagna Amica di Alessandria ” a cura della “Associazione Agrimercati di Campagna Amica” della provincia Alessandria, da tenersi in Piazza S. Stefano ;

LUNEDI’ – Mercatino di “Campagna Amica di Alessandria “ , a cura della “Associazione Agrimercati di Campagna Amica” della provincia di Alessandria, da tenersi negli spazi liberi di Piazzetta Monumento dei Caduti nei Giardini Pubblici di fronte a Via Gramsci;

C) Mercati produttori agricoli –

Per quanto riguarda la situazione dei mercati di:

Come funzionano da oggi i mercati ad Alessandria