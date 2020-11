Ricerca per:

Rimangono attivi i servizi di didattica a distanza, i laboratori online per le scuole di ogni ordine e grado, l’aggiornamento e completamento degli allestimenti, consulenze­ su ricerche storiche ed archeologiche, presentazioni e visite guidate online.

Il Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina, in ottemperanza al DPCM del 3 novembre scorso, a partire da venerdì 6 novembre sospende il servizio di apertura al pubblico fino al 3 dicembre prossimo.