Il Sindaco Vittorio Ingenito, in ottica di piena trasparenza e nel rispetto della normativa privacy, rende noti i dati ricevuti dall’ASL 1 Imperiese in merito ai casi di Covid-19 sul territorio di Bordighera.Alla data del 12 novembre, 75 sono le persone positive in sorveglianza attiva presso il domicilio. L’Amministrazione Comunale, in funzione del preoccupante andamento dei dati, ieri ha disposto che i banchi partecipanti al mercato del giovedì sul lungomare Argentina siano distanziati di almeno tre metri l’uno dall’altro. ​La Polizia Locale nel fine settimana intensificherà i controlli volti ad evitare assembramenti nelle vie e nei parchi cittadini.