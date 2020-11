Ricerca per:

Resta tuttavia in vigore la possibilità di recarsi al Gardella per il ritiro dei referti dalle ore 13 alle ore 16, previo appuntamento sempre tramite il sistema Zerocoda.

Infine, per quanto riguarda il ritiro referti è fortemente consigliata la modalità online attraverso il sistema di Regione Piemonte, seguendo questi semplici passaggi:

Dopo pochi secondi, il paziente riceverà un SMS e/o una mail di conferma con il numero della prenotazione. Il paziente dovrà presentarsi munito di questo numero identificativo circa 5 minuti prima dell’orario dell’appuntamento. Il servizio può essere effettuato dal paziente stesso oppure da altro utente e per ogni informazione è possibile fare riferimento a questo sito https://prenota.zerocoda.it/.