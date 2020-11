Fioccano in questi giorni le proteste per i lunghi tempi di attesa necessari per raccogliere rifiuti ingombranti.

“Voglio denunciare pubblicamente quello che a mio avviso non funziona come dovrebbe – dice una lettrice di Tortona – chiamo Gestione Ambiente per chiedere quando mi ritirano due materassi e mi rispondono fra due settimane!! Io dico ma signora non posso stare 20 giorni con due materassi per terra in camera da letto e questa mi risponde che al limite posso portarli direttamente io al centro raccolta rifiuti. E come faccio? Affitto un furgone?”

Le proteste che arrivano da Sale sono ancora peggio: “Ho chiesto venissero a ritirare dei rifiuti ingombranti – dice un lettore mi hanno risposta fra circa un mese, cioè a metà dicembre!”

Sui due episodi abbiamo chiesto lumi a Gestione Ambiente che ha confermato quanto segnalato dai due lettori: “Purtroppo ci hanno risposto in azienda – i tempi sono questi. Abbiamo una squadra composta da due persone ed effettivamente quando c’è molta richiesta i costi ricadrebbero come noto sugli utenti per cui dovremo aumentare la bolletta. Noi abbiamo scelto la prima soluzione. Ricordiamo che il servizio di raccolta rifiuti ingombranti a domicilio è gratuito Chi ha la possibilità, comunque può portare i materiali ingombranti direttamente al nostro centro dir accolta a Tortona.”