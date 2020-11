È in corso l’operazione della piantumazione di 700 alberi sulla pista ciclabile “Terme e Natura” di Acqui Terme.

Con l’avvicinarsi della giornata mondiale dell’Albero prevista per il 21 novembre, l’Amministrazione comunale ha deciso di piantare alberi nell’area urbana e contribuire a migliorare le condizioni ambientali dei cittadini. Ogni albero, infatti, assorbe intorno ai 15 kg di CO2, produce ossigeno per 2,5 esseri umani, abbassa le temperature di 1-2 gradi e previene il consumo del suolo. L’assessorato all’Ambiente e gli uffici comunali si sono attivati per recuperare le alberature rese disponibili dalla Regione Piemonte.

«Come ogni anno, abbiamo deciso di dedicare le nostre energie per la messa a dimora di alcune piante nella nostra città – dichiara l’assessore all’Ambiente, Gianni Rolando –. Piantare un albero non significa solo fare del bene alla natura, ma salvaguardare un patrimonio che darà radici più solide al nostro futuro. Questo ha dei vantaggi per tutti, in quanto permette di migliorare la qualità ambientale. Abbiamo così adempiuto non solo alla messa a dimora di un albero per ogni nato, ma come amministrazione comunale abbiamo deciso di andare oltre per arricchire significativamente il patrimonio arboreo della nostra comunità. Dobbiamo aver cura del nostro territorio e fare ogni cosa per valorizzarlo e renderlo un posto migliore per tutti».