L’Amministrazione comunale di Castelnuovo Scrivia con il supporto del gruppo di volontari della Protezione Civile, in questa fase di secondo lockdown, ha deciso di riattivare il servizio di consegna a domicilio per generi alimentari, farmaci e prodotti di prima necessità.

«Il servizio – dichiara il responsabile dei volontari Angelo Secondo – è stato riattivato per agevolare le persone più a rischio e più fragili in questo particolare momento in cui la curva dei contagi è in aumento. Potranno accedervi le persone con più di 70 anni e coloro che sono impossibilitati a uscire di casa, perché sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al Covid-19 e non possono contare sull’aiuto di familiari e amici nell’approvvigionamento di generi alimentari e farmaci».

Sarà possibile telefonare al numero della segreteria (tel. 0131826125 int. 2) prenotandosi per la richiesta. Per la consegna degli alimenti saranno privilegiate le giornate del week end.