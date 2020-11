C’è ancora tempo fino al 16 dicembre per fare domanda di riduzione totale della Tari (la tassa rifiuti) per le utenze non domestiche costrette alla chiusura obbligatoria a seguito del contenimento della pandemia da Covid-19 nel primo semestre del 2020.

«Questa settimana – ha spiegato l’assessore al Bilancio e alle Attività Produttive Giovanni Battista Filiberti – l’Amministrazione varerà un pacchetto di misure che andranno a sostenere la attività economiche in questo secondo periodo di chiusure, ma è giusto ricordare che sono ancora disponibili gli aiuti che abbiamo messo in campo durante il primo lockdown, come ad esempio l’esenzione al cento per cento della tassa rifiuti».

Per avere l’esenzione al 100% della Tari, le utenze non domestiche che, a seguito dei decreti ministeriali e regionali e ordinanze sindacali adottati nel primo semestre dell’anno per il contenimento della pandemia COVID-19, hanno obbligatoriamente dovuto chiudere la propria attività, devono presentare Il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione agevolazione Tari 2020 disponibile alla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/tari-modulistica.

Una volta compilata in ogni sua parte, deve essere riconsegnata tramite Pec protocollo@pec.comune.casale-monferrato.al.it o, solo e unicamente per chi non ha la possibilità di utilizzare la posta certificata, all’Ufficio Protocollo dell’ente dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,30, completi della documentazione richiesta, entro il 16 dicembre 2020.

«Come abbiamo ripetuto più volte – ha ricordato il sindaco Federico Riboldi – in questa emergenza che ha colpito così duramente il 2020, non abbiamo lasciato, e non lasceremo, nessuno da solo! Già durante il primo lockdown, e nei mesi immediatamente successivi, siamo intervenuti con importanti aiuti e non ci tireremo indietro neppure adesso. Insieme supereremo questo periodo!».

Ufficio stampa Comune Casale Monferrato