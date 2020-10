Ricerca per:

I Carabinieri di Rivalta Bormida hanno denunciato in stato di libertà per omessa custodia di armi un 76enne. A seguito del rinvenimento di un fucile da caccia abbandonato, i Carabinieri hanno accertato la proprietà dell’arma, risalendo all’uomo che l’aveva smarrito durante l’attività venatoria.