La segnalazione risale a oggi pomeriggio, martedì 20 ottobre, e riguarda un’anziana tortonese che hanno cercato di raggirare, ma per fortuna lei se ne è accorta e non ha “abboccato”.

La donna dopo la telefonata ha avvisato suo figlio, nostro lettore che ci ha segnalato il fatto in modo che altri anziani possano stare attenti.

Cosa è accaduto è molto semplice: la pensionata era in casa da sola ed ha ricevuto una telefonata da parte di una donna che si spacciava per una parente. Asseriva che si trovava all’estero ed era stata contagiata dal Coronavirus. Stava molto male e aveva bisogno di medicine ma aveva poco denaro con sé.

La truffatrice ha chiesto alla donna se avesse in casa del denaro o in alternativa anche dei gioielli per aiutarla a salvarsi. In caso di risposta affermativa avrebbe andato un’amica a ritirarli così da poter acquistare subito e le medicine e pagare le spese del ricovero.

Al telefono, secondo quanto ci è stato riferito, la donna era molto convincente ma la madre del nostro lettore per fortuna non è così sprovveduta e ha chiuso la comunicazione avvisando subito il figlio che a sua voglia ha deciso di mettere in allerta gli abitanti attraverso il nostro giornale.