Nei giorni scorsi, la Polizia Stradale del Distaccamento di Acqui Terme, segnalava all’Autorità Giudiziaria un cittadino alessandrino fermato alla guida di un ciclomotore in stato di ebbrezza nonché resosi autore dei reati di oltraggio a P.U. e di interruzione di Pubblico Servizio.

Nello specifico, il suddetto circolava contromano e a tutta velocità sopra un marciapiede nel tentativo di sottrarsi alla Polizia, utilizzando un ciclomotore privo di targa e senza relativa assicurazione. Lo stesso cercava, così facendo, di nascondersi tra le piante presenti ai margini di via San Giovanni Bosco, nel centro abitato di Alessandria.

L’uomo, tuttavia, nonostante l’abbandono del ciclomotore e del proprio casco nella vegetazione, non riusciva a sfuggire agli operatori, i quali lo rintracciavano poco dopo in quanto riconoscevano un accessorio del suo abbigliamento che, durante l’inseguimento, catturava la loro attenzione.

Una volta fermato, veniva accertato che il suo stato alcolemico risultava superiore alla norma e, durante la fase di identificazione ed accertamento dei fatti, si rendeva necessario anche l’intervento di un’altra pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Alessandria in quanto il soggetto, N.L., 54 anni, provava energicamente ad opporsi ai controlli, proferendo anche ripetute offese agli operatori con tono di voce molto alto, onde attirare l’attenzione dei residenti, già testimoni dell’inseguimento.

Altresì, al fine di sottrarsi alle sanzioni, lo stesso simulava un malessere fisico per il quale si richiedeva l’intervento di un’ambulanza che, giunta poco dopo sul posto, lo accompagnava al Pronto Soccorso di Alessandria.

Presso l’ospedale, tuttavia, dopo le opportune visite mediche espletate dal personale preposto, non emergevano sofferenze od altre patologie.

Pertanto, per i fatti di cui sopra, il cittadino N. L., oltre alle sanzioni amministrative connesse alla violazione di diverse norme del Codice della Strada, veniva segnalato all’Autorità Giudiziaria per le violazioni accertate in relazione alla guida in stato di ebbrezza, oltraggio a P.U. ed interruzione di Pubblico Servizio.