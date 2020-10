Tutto pronto per la prima edizione di Acqui outdoor festival. Dal 10 all’11 ottobre 2020 i monumentali Archi Romani si trasformeranno nell’epicentro dello sport all’aperto del Monferrato.



La manifestazione, realizzata dal Comune di Acqui Terme e il CSI di Acqui Terme con il patrocinio di FIAB Nord Ovest e il supporto del CAI di Acqui Terme, avrà su di sé gli occhi puntati soprattutto dagli amanti della bicicletta e del trekking.



«Per la nostra città questo evento rappresenta un’opportunità di visibilità – dichiara il sindaco, Lorenzo Lucchini – e sarà capace di far conoscere le eccellenze del nostro territorio, i nostri itinerari e i nostri servizi. È una manifestazione in versione beta che arriva in un momento delicato. Tuttavia, essa rappresenta un percorso che intende rafforzare il turismo lento al fine di promuovere il territorio e le sue peculiarità paesaggistiche ed enogastronomiche».



Il primo giorno sarà dedicato al trekking con il tracciato Le camminate del Monferrato, di 14 km. A rendere più interessante il percorso vi saranno le guide CAI, per accompagnare i partecipanti. Uno spaccato dal suggestivo paesaggio che dalla città di Acqui Terme sale al borgo di Cavatore, un piccolo e affascinante borgo medioevale. Partenze previste alle 10.30 del mattino dagli Archi romani. Al pomeriggio, alle 14.30, con un percorso di 10 km, spazio ai runner per un allenamento collettivo, un tracciato misto asfalto e sterrato dove divertirsi insieme. In diversi orari della giornata, sarà possibile avere una iniziazione allo Yoga e al Tai-chi nella suggestiva area degli Archi Romani con istruttori qualificati.



Domenica 11 ottobre giornata dedicata principalmente agli amanti delle due ruote, che potranno scegliere tre percorsi sulla base delle diverse tipologie di bike: il primo, Il Gusto del Monferrato, di 42 km, un tracciato che si snoda fra dolci colline, vigneti e cantine dove poter degustare e acquistare i pregiati vini locali. Percorso adatto all’e-bike con partenza alle ore 09.00; poi, i Sentieri del Monferrato, di 24 km, un percorso off road ideale per le mountain bike, per immergersi in una natura rigogliosa, raggiungendo lo spartiacque tra Acqui Terme e Grognardo, dal quale si gode di un panorama a trecentosessanta gradi che copre Alpi, Pianura Padana e Appennino. Partenza alle ore 9.30; infine, le Strade del Monferrato, il tracciato più lungo, 65 km di percorso collinare attraverso le bellezze del territorio, adatto alle bici da strada. Partenza alle ore 9. Nella stessa giornata, alle ore 10.00, sarà anche organizzato un evento dedicato ai bambini, che potranno divertirsi in sicurezza lungo un percorso in stile ciclocross insieme a un istruttore qualificato per una introduzione all’uso della bicicletta. Proseguiranno le attività per lo Yoga e il Tai-chi.



Per iscriversi è sufficiente recarsi un’ora prima della partenza presso il Centro Congressi, Viale Antiche Terme. Il costo d’iscrizione, comprensivo di assicurazione, è di 5 euro. A tutti i partecipanti verrà consegnato un pacco gara. Tutte le attività partiranno dall’area antistante agli Archi Romani.



Per tutti gli aderenti all’iniziativa, sarà possibile partecipare al concorso Discover Monferrato e vincere premi. Lo scopo del contest è raccontare per immagini e video l’identità del Monferrato: uno spaccato di un territorio meraviglioso e suggestivo, che potrà essere immortalato con i suoi paesaggi e i suoi abitanti. Gli scatti che meglio sapranno raccontare lo spirito di Acqui outdoor festival faranno parte della promozione della prossima edizione.



Si ringraziano per la realizzazione della manifestazione: Supermercato Gulliver, Gasoline for Humans, Marinelli srl. Inoltre, si ringraziano per il supporto: Step by step – Il trekking filosofia di vita e Bike is life.



Per maggiori informazioni, consultare il sito www.acquioutdoorfestival.it