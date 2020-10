Da domani, giovedì 8 ottobre, prenderà il via l’opera di manutenzione stradale in varie zone della città. I lavori, il cui termine è previsto alla fine di ottobre, iniziano con il rifacimento dei marciapiedi in via Rattazzi e con la riasfaltatura del parcheggio rialzato di fronte alle scuole Martiri della Benedicta.

Il programma prosegue con diversi interventi che riguardano via Demicheli (asfaltatura e rifacimento caditoie), via Monte Pasubio (asfaltatura del tratto via Cavallotti – via dei Mille e rappezzi nel tratto Corso Italia – via Cavallotti), via IV Novembre (rifacimento marciapiedi da viale Rimembranza a via Monte Sabotino) via Amendola (rifacimento marciapiedi), via Crosa della Maccarina (asfaltatura), via Ginocchio (asfaltatura), via Mascagni (rifacimento marciapiedi e asfaltatura), via Crispi (asfaltatura) via Ovada (ripristino marciapiedi nel tratto c.so Piave – viale dei Campionissimi) e la sistemazione dell’area di sosta laterale a corso Marenco delimitata dall’immobile bar Peso. Tutti i lavori di asfaltatura prevedono la scarifica dell’attuale manto stradale.

Per permettere l’esecuzione degli interventi, la cui spesa ammonta a circa 180 mila euro, sono state previste modifiche temporanee alla viabilità che saranno applicate secondo l’effettivo stato di avanzamento dei lavori.