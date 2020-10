Nei giorni scorsi presso la sala riunioni della sede USARCI Alessandria – Asti in Piazza Gabriele D’Annunzio ad Alessandria, si sono riuniti i soci convocati per le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. Per chi non lo sapesse l’Usarci è l’associazioni Agenti e rappresentati del Commercio ed è una delle maggiori associazioni a livello nazionale del settore.

Ha aperto i lavori dell’assemblea il Segretario Claudio BILATO.

I lavori sono iniziati con un minuto di raccoglimento per il Presidente Vito BENEVENTI, tortonese, prematuramente scomparso il 28 marzo scorso causa dell’epidemia di Covid-19 che non ha risparmiato i nostri territori. Dopo la relazione introduttiva, riguardante il triennio appena trascorso, il Segretario è passato alla presentazione delle candidature per il triennio 2020-2023. I partecipanti, come previsto dal’Art. 12 dello Statuto, essendo presente un unico candidato alla carica di Presidente, eleggono, all’unanimità e con voto palese, Claudio BILATO (nella foto a sinistra) persona preparata ed unico in grado di potersi fare carico della pesante eredità lasciata dall’amico (per tutti noi) Vito. Va ricordato che Claudio Bilato è stato colui ha portato ai massimi livelli la sede USARCI di Padova negli scorsi anni, impegnandosi in prima persona nella risoluzione delle situazioni più complesse che hanno coinvolto i colleghi agenti.

Successivamente si è proceduto alle operazioni di voto, svolte in modalità digitale, nel pieno rispetto delle normative di contenimento del Covid-19.

Al termine delle votazioni risultano eletti:

Consiglio Direttivo:

Ansaldo Barbra, Grandoni Massimo, Lavezzo Gianluca, Marzella Yuri, Pinton Orietta, Rizzo Enrico.

Collegio dei Sindaci

Rag. Giacobone Gabriele, Malaspina Marzio, Valmori Faledro Claudio.

Consigliere supplente: Mario Salvarezza

Collegio dei Probiviri

Angeleri Mario, Bottazzi Schenone Massimo, Cao Sergio, Zanaboni Pietro Luciano.

Successivamente alla proclamazione dei nuovi componenti dell’organo direttivo, si è riunito il nuovo consiglio per eleggere il Vice Presidente, il Tesoriere e nominare il Segretario.

Il nuovo Consiglio Direttivo Usarci ALESSANDRIA e ASTI a seguito di detta riunione risulta così composto:

Presidente: Claudio Bilato;

Vice Presidente: Gian Luca Lavezzo;

Tesoriere: Orietta Pinton;

Segretario: Ermanno Zavannone, senza diritto di voto nominato su proposta del Presidente;

Consiglieri: Barbara Ansaldo, Yuri Marzella, Massimo Grandoni, Enrico Rizzo;