Oggi pomeriggio il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha effettuato un sopralluogo con il presidente della Giunta regionale Giovanni Toti nelle aree dell’estremo ponente ligure e, in particolare, a Ventimiglia colpite dal maltempo. «Abbiamo verificato i gravissimi danni subìti in particolare da attività commerciali, abitazioni, imprese e infrastrutture – dichiara il presidente – l’amministrazione regionale, intervenuta con celerità per constatare le dimensioni del fenomeno e le sue immediate ricadute, ha programmato una serie di interventi tempestivi affinché gli abitanti delle zone colpite e gli operatori economici del settore trovino adeguate risposte all’emergenza».

Dopo la verifica dei danni provocati dal maltempo, in particolare a Ventimiglia, il presidente aggiunge: «La realtà, purtroppo, supera la fantasia, perché è stata una vera catastrofe. Abbiamo trovato una situazione disastrosa eppure abitanti e operatori economici hanno reagito subito con coraggio e determinazione. Un plauso – aggiunge – va, dunque, a chi sta lavorando già da questa notte per salvare il proprio negozio, la propria attività, la propria casa. Tutti segnali importanti di una regione che sa affrontare anche le peggiori avversità».