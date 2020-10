Il Sindaco di Tortona Federico Chiodi e il Presidente del Consiglio comunale Giovanni Ferrari Cuniolo hanno inviato, in questi giorni, una lettera ai responsabili di RCS Mediagroup, società responsabile dell’organizzazione della gara ciclistica “Milano-Sanremo”, in merito alla prossima edizione che si terrà nel 2021, dopo che l’edizione di quest’anno non aveva compreso nel suo tragitto, per la prima volta in 111 edizioni, il territorio Tortonese.

“La manifestazione è sempre transitata sul nostro territorio – si legge nella missiva – suscitando ogni anno grande interesse da parte degli appassionati del mondo delle due ruote e in generale di tutta la cittadinanza che partecipa, come pubblico, con entusiasmo all’evento. Non è un caso, dal momento che la nostra città ed il territorio vantano una importante tradizione ciclistica, avendo dato i natali a campioni che hanno fatto la storia di questo sport: da Giovanni Cuniolo, primo campione italiano, a Fausto e Serse Coppi, da Costante Girardengo a Luigi Malabrocca, famosa “maglia nera” al Giro d’Italia e campione italiano di ciclocross, di cui peraltro, proprio nel 2020, ricorre il centenario della nascita, anniversario che la città ha voluto celebrare, pur con le limitazioni che l’attuale emergenza sanitaria impone.

“La notizia che il tracciato della 111’ edizione della “Milano-Sanremo” non avrebbe toccato Tortona – prosegue il testo – è stata accolta con dispiacere, sia per aver interrotto una tanto apprezzata tradizione, sia in considerazione del particolare momento storico che stiamo attraversando. Il passaggio della “Classica di Primavera” avrebbe rappresentato un importante segno di ritorno alla normalità per un territorio come il nostro, duramente colpito nei mesi precedenti dalla pandemia.

“Pur comprendendo le motivazioni che hanno portato a modificare l’edizione 2020 chiediamo che dal 2021 si possa tornare al percorso “storico” che vedeva il passaggio dalla Città di Tortona, confidando che di altrettanto parere siano gli altri Comuni toccati dal tracciato da Milano fino al Passo del Turchino”.

Il tracciato della gara era stato modificato dagli organizzatori a causa del rifiuti di alcune Amministrazioni comunali liguri di concedere il passaggio, proprio a causa della pandemia, temendo assembramenti di pubblico. Sindaco e Presidente del Consiglio comunale di Tortona garantiscono agli organizzatori piena disponibilità a collaborare nell’organizzazione dell’evento il prossimo anno, ribadendo anche la disponibilità ad ospitare in futuro anche altre manifestazioni sportive del Gruppo RCS, che peraltro è responsabile anche dell’organizzazione del Giro d’Italia, la più importante competizione nazionale, che nel 2020 è stato posticipato all’autunno (la partenza è prevista per sabato 3 ottobre), sempre a causa dell’emergenza sanitaria.