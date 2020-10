Ricerca per:

Il progetto è interamente finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, dal centro commerciale Oasi, dal Cinema Megaplex e da Puntofuoco Tortona. Il tutto al fine di raccogliere i fondi per queste realtà.

Lo spettacolo si svolgerà nel piazzale/Arena esterna al cinema Megaplex stardust di Tortona. Il tutto nel rispetto delle norme anti-covid 19, infatti è a disposizione un numero di telefono 0131- 861864 per ricevere prenotazioni e di conseguenza assegnare i posti a sedere che saranno posizionati ad un metro di distanza l’uno dall’altro.

L’evento è di quelli importanti e ha un nobile scopo: ci riferiamo al concerto che si terrà sabato prossimo, 10 ottobre a Tortona e in caso di maltempo il giorno successivo, cioé domenica e riguarda la raccolta fondi per le associazioni: Piccolo Cottolengo Don Orione di Tortona e Associazione Exago le voci dell’autismo ONLUS di Paderna.

Sabato c’é un grande evento di beneficenza finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona (e non solo) per una nobile causa