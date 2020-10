Sabato 24 ottobre, alle ore 18:00, presso la Sala Romita del Comune di Tortona, si terrà l’evento “I fondi europei: un’opportunità per Tortona”.

Il 2021 segnerà l’avvio della nuova programmazione pluriennale dell’Unione Europea (2021-2027) che prevede una dotazione di oltre 1.800 miliardi di Euro. Alle risorse ordinarie del quadro finanziario pluriennale vanno ad aggiungersi quelle straordinarie messe in campo da Next Generation EU e finalizzate a sostenere la ripresa del continente dopo lo shock della pandemia.

Una dotazione finanziaria quasi raddoppiata rispetto a quella del settennato precedente –, e di cui l’Italia sarà uno dei maggiori beneficiari – che rappresenta una straordinaria opportunità per favorire una ripresa economica “verde” ed inclusiva. In questo quadro, per poter cogliere le opportunità che si presenteranno già a partire dai prossimi mesi, i territori dovranno rafforzare le loro capacità progettuali ed approfondire la conoscenza tecnica della progettazione europea.

Interverranno Gianluca Vagnarelli, docente a contratto presso il Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali dell’Università di Macerata, nonché fondatore della start-up i-strategies che sviluppa progetti di Storytelling ed Heritage Marketing per la Ricerca, il Turismo e la formazione e Alessio Ceci, progettista per diversi programmi di finanziamento dell’UE e formatore nel campo dell’europrogettazione.

Dopo un inquadramento del tema, molto attuale alla luce dei recenti stanziamenti previsti nel c.d. recovery fund, si aprirà un focus sulle opportunità di finanziamento previste per progetti – pubblici e privati – di sviluppo culturale, turistico ed enogastronomico, che potrebbero riguardare direttamente il nostro territorio.

L’ingresso è libero ma con un numero di posti limitato nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione del contagio da Covid-19. Pertanto, si consiglia la prenotazione inviando una e-mail all’indirizzo info@progettotortona.it indicando le proprie generalità. Sarà obbligatorio indossare la mascherina protettiva e all’ingresso verrà effettuata la misurazione della temperatura corporea di ciascuno dei partecipanti.