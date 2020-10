l concerto in suffragio delle vittime del Covid, nato per dare valore al ricordo, arriva alla sua terza e ultima data dopo un successo di pubblico che testimonia quanto il sociale e la vicinanza a chi si trova in difficoltà abbia ancora un grande significato.

Il 17 ottobre alle ore 21.00 nella basilica di San Giovanni ad Imperia, l’orchestra della Riviera dei Fiori “Note libere” diretta dal giovanissimo Maestro e oboista Marco Orazio Vallone in collaborazione con il Comitato di San Giovanni grazie ad un idea di Massimo Sasso, si esibirà nell’ultima tappa di questo mini tour curato dai preparatori Fabrizio Ragazzi e Cristina Orvieto. Sarà presente Monsignor Bezzone.

In ottemperanza alle misure anti Covid, per partecipare alla funzione è necessaria la prenotazione: sono disponibili gli ultimi biglietti, che è possibile effettuare sul sito www.eventbrite.it.

La funzione sarà resa possibile anche grazie alla partecipazione del Lions Club Nava Alpi Marittime, della Parrocchia di San Maurizio e della E20. Il Comitato San Giovanni, come da tradizione ormai quarantennale è attento alla diffusione della cultura con svariate iniziative: la collaborazione a questo evento, che unisce la musica alla memoria ne è la conferma.

Durante l’evento l’orchestra si esibirà sui seguenti brani:

J. S. BACH: Aria sulla IV corda

G. B. PERGOLESI: “Ave Maria” (da “Otello”)

Giorgia Deferro – Soprano

L. van BEETHOVEN: Romanza in fa maggiore

Irene Geranio / Min Wei – violino

E. MORRICONE: “Gabriel’s Oboe”

Aurora Pulinetti – flauto

M. J. TROTTA: “Veni, Veni, Emmanuel”

P. MASCAGNI: “Intermezzo” (da “Cavalleria rusticana”)

A. PART: “Fratres”

Lisa Sasso – violino

H. VILLA LOBOS: Cantilena (da “Bachiana brasileira” n. 5)

Chiara Falchi – Soprano

M. O. VALLONE: “Life”

(composto espressamente per l’evento)

La Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori “Note Libere” nasce a Sanremo nel 2013. Si tratta di un gruppo strumentale giovanile la cui età varia tra gli 8 e i 20 anni. Note Libere ha realizzato nel 2019 una serie di Concerti nella Provincia di Imperia con l’Orchestra Giovanile della Comunità europea di Bruxelles durante la Settimana Santa.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.ineja.it