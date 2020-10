Dopo le edizioni speciali di settembre, con ottobre si torna al tradizionale appuntamento mensile di Casale Città Aperta: l’iniziativa per far conoscere i monumenti e i musei cittadini organizzata dell’Assessorato alla Cultura – Museo Civico e in programma abitualmente durante il Mercatino dell’Antiquariato: seconda domenica del mese e sabato precedente.

Sabato 10 e domenica 11 i monumenti visitabili saranno: il Castello del Monferrato con le mostre Costanzo Rovati: Prima – Durante – Dopo e Hai mangiato?, la possibilità di salire sugli spalti e di visitare la sede del Centro Doc con la mostra Il Monferrato degli infernot, Patrimonio Unesco (dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00), la Cattedrale di Sant’Evasio e la chiesa di San Domenico (entrambi dalle ore 15,00 alle ore 17,30), la chiesa di Santa Caterina (dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 e con la possibilità di visite fuori orario da concordare con l’Associazione telefonando al numero 0142591375), il Teatro Municipale, la Torre Civica e la chiesa di San Michele (sabato dalle ore 15,30 alle ore 18,30 e domenica dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30).

Al fine di rispettare le regole di prevenzione Covid, in tutti i monumenti l’ingresso sarà contingentato e sarà obbligatorio l’uso della mascherina, l’igienizzazione delle mani e il distanziamento tra visitatori.

Nel fine settimana saranno inoltre aperti anche i seguenti musei:

Museo Civico (con ingresso gratuito sabato e domenica dalle ore 10,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,30 e prenotazione ai numeri 0142444249 – 444309): situato nell’ex Convento di Santa Croce affrescato all’inizio del Seicento da Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, che include: la Pinacoteca (con l’esposizione di circa 250 opere tra dipinti e sculture) e la Gipsoteca Bistolfi (con 170 sculture in gesso, marmo e bronzo dell’artista casalese Leonardo Bistolfi).

Percorso museale del Duomo Sacrestia Aperta (visitabile sabato e domenica dalle ore 15,00 alle ore 18,00): permette di ammirare preziosi reliquiari, splendidi tessuti e importanti mosaici.

La Sinagoga e Musei Ebraici saranno chiusi per festività religiosa.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 0142.444.309 – 444.330 o consultare il sito www.comune.casale-monferrato.al.it/cca.