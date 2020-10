Anche in un piccolo paese come Castelnuovo Scrivia dove il traffico non è minimamente paragonabile a quello di una grande città possono succedere diverbi che sfociano nel peggiore dei modi.

E’ successo ad un automobilista di Castelnuovo Scrivia che dopo essere stato picchiato ha deciso di sporgere querela contro l’aggressore e così i Carabinieri del paese, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalle sue dichiarazioni, hanno denunciato per lesioni personali un giostraio 32enne che, nello scorso mese di maggio, a seguito di un diverbio avuto con il denunciante per futili motivi di circolazione stradale, lo aveva aggredito malmenandolo, procurandogli lesioni alla spalla giudicate guaribili in circa 15 giorni.