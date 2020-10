Ricerca per:

I Carabinieri di Serravalle Scrivia hanno denunciato per tentato furto aggravato un ecuadoregno 24enne di Rossiglione, ritenuto responsabile del tentativo di asportare capi di abbigliamento del valore di circa 70 euro dagli espositori presenti all’interno del supermercato “Iper Serravalle”, taccheggiandoli. L’uomo è stato riconosciuto grazie all’esame delle immagini del sistema di videosorveglianza.