Di seguito tutte le aperture e gli orari di domenica 11 ottobre:

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Circondato da un vasto parco con annessa tenuta agricola è tuttora difeso da una cinta muraria e da un fossato risalenti al XIV secolo il CASTELLO DI PIOVERA propone ricchi e articolati percorsi didattici, naturalistici, artistici e storici dal piano nobile del Castello fino alla torre, attraverso cucine, granai, giardini e opere d’arte senza tempo. Il visitatore può scelgiere il suo percorso di visita: da “Tra cultura e natura”, che permette di accedere al parco e di passeggiare tra gli alberi secolari della tenuta, fino a “Viaggio nel tempo” che vi porterà all’interno del Castello dove attraverso le sale del primo piano e le stanze del secondo si incontreranno le scoperte che hanno cambiato il mondo, passando per “Raccontami il Castello”, la visita guidata che si snoda lungo i saloni del piano nobile tra arredi, decorazioni e costumi d’epoca, dalla torre fino alle cantine.

La visita libera al Castello parte alle 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 (massimo 20 persone a turno) e la visita guidata alle 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 (massimo 10 persone a turno). Dato l’accesso limitato, è obbligatoria la prenotazione.

PALAZZO LIGNANA DI GATTINARA A RIVALTA BORMIDA offre ai suoi visitatori un compendio di magnifici affreschi settecenteschi e un magnifico giardino all’italiana ricco di profumi e colori.

Un’occasione inoltre per scoprire Rivalta Bormida e il suo territorio ricco di attrazioni.

Visite guidate su prenotazione (max. 6 persone per turno) alle 10.00, 15.00 e 17.00. Per ragioni organizzative è necessario prenotare almeno due giorni prima della data prevista al 333 5710532

o alla mail info@elisabethderothschild.it

Ingresso ad offerta libera.

La storia di BORGO DI ROSIGNANO MONFERRATO è specchio della storia monferrina, gloriosa e burrascosa, tutta legata alla posizione del paese, “sentinella di Casale”, più volte saccheggiato nei secoli. Di questa travagliata storia militare sono testimoni i diversi castelli presenti nel territorio del paese. Il percorso completo dura circa un’ora e comprende inoltre la visita agli Infernot comunali, un tratto molto panoramico, la sosta presso due installazioni del

Le visite guidate gratuite partono dall’Info Point, con orario 10.00-12.30 e 15.00-18.00. In caso di gruppi è consigliato comunicare in anticipo l’orario di arrivo ed il numero di partecipanti.

CASTELLO DI GABIANO

Visite guidate alle cantine storiche degustazione dei vini, nel porticato adiacente all’emporio (su prenotazione). L’Emporio dei vini è aperto con orario 10.00-12.00 e 14.00-18.00.

L’accesso al parco secolare ed al giardino a labirinto è aperto tutti i giorni, con orario 10.00-18.00.

Visite guidate su prenotazione per gruppi (min. 25 persone).

Intero 15 €; ridotto (6-12 anni, over 65, Tessera Amici di Castelli Aperti) 8 €.

Un esempio unico in Italia di collaborazione tra architetti, pittori e scultori, VILLA OTTOLENGHI AD AQUI TERME è pronta a presentare ai suoi ospiti opere d’arte, il Mausoleo, oggi “Tempio di Herta”, e il parco, ricavato da un preciso disegno scenografico che prende il nome di “Paradiso Terrestre”. Visite guidate con partenza alle ore 16,30, è necessario prenotare telefonando al numero 3356312093. Aperto su prenotazione per gruppi (min. 10 persone). Villa, giardino e cantina con degustazione: 10 €. Tempio di Herta (min. 5 persone, su prenotazione): 10 €. Biglietto cumulativo (min. 5 persone, su prenotazione): 15 €.

La TORRE DI MASIO, antica torre medievale del XII secolo, dichiarata monumento nazionale, da poco restaurata e tornata all’originale imponenza. Il monumento è alto circa 27 metri e insieme ad alcuni pezzi degli imponenti bastioni che restano, faceva parte di una vasta opera di fortificazione esistente nel tredicesimo secolo.

Il museo “La Torre e il Fiume” ha preparato per voi un percorso-mostra attraverso la storia di questo imponente monumento e delle tante torri che sono diventate nel tempo tratto caratteristico del paesaggio locale, oltre a raccontare il forte legame del territorio con il fiume Tanaro. Visite guidate su prenotazione dalle 15.00 alle 18.30.

Per i più appassionati di storia, il MUSEO CIVICO ED ARCHEOLOGICO AD ACQUI TERME ospitato nel CASTELLO DEI PALEOLOGI, offre un percorso museale totalmente rinnovato nel 2001 dalla preistoria alla storia medievale, di cui il territorio circostante è ricco.

Visite: ore 11.00-13.30 e 15.30-17.30. Intero 4 €; ridotto (6-18 anni, over 65) e gruppi (min. 20 persone) 2 €; scuole 1 €; gratuito fino a 6 anni, visitatori con disabilità, Abbonamento Musei Torino Piemonte.

Maestoso e imponente, a pochi chilometri da Acqui Terme, sorge il CASTELLO DI MORSASCO Aperto su prenotazione offre una visita attraverso le stanze di questa pregevole dimora signorile, che ospita tra l’altro, la collezione d’arte contemporanea #noname della famiglia Genzini.

Intero 8 €; ridotto (10-16 anni, tessera Amici di Castelli Aperti, TCI) 6 €; scuole 4 €; gratuito fino a 9 anni. Tel: +39 334 3769833 Email: castellodimorsasco@gmail.com

Il CASTELLO DI UVIGLIE A ROSIGNANO MONFERRATO tipica dimora nobile di villeggiatura, offre ampi saloni affrescati che si affacciano sul giardino pensile interno all’italiana.

Le grandiose cantine storiche, conservano una collezione privata di bottiglie, insieme ad antiche botti e una serie di strumenti del “mastro bottaio”.

Il Castello, immerso nel verde del suo parco all’inglese, “Giardino storico di interesse botanico” per Regione Piemonte con essenze tipiche del nostro clima e provenienti anche da Asia e America, ospita la cappella di Sant’Eusebio, cripta dei Conti Pico Gonzaga e offre ampie vedute panoramiche sul territorio circostante. Visita guidata su prenotazione alle ore 10.30.