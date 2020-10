Serata speciale per il Liceo Giuseppe Peano di Tortona. Serata ” calda” nonostante il distanziamento, le mascherine e il numero limitato a 50 dei partecipanti, per rispettare le regole di contenimento Covid19.

La Sala polifunzionale “Remotti” è stata la location della premiazione del Concorso “Voci per la poesia 2020”, fortemente voluta dalla Dirigente del Liceo, prof. Marchesotti, e dalla commissione interna costituita dalle docenti Bidone, Buratti, Giachero, Lini, dalla prof. Pellizza e dalla segreteria del liceo nella preziosissima persona della signora Rita Chiappella.

Al dubbio sorto, infatti, durante il lokdown se sospendere il concorso, unanime è stata la volontà di portarlo a termine, sia per dare valore ai lavori inviati dai concorrenti, provenienti da tutta Italia, sia perché il tema scelto cioè “Attraversamenti ” si è rivelato quanto mai significativo e attuale.

La commissione si è subito attivata per organizzare la premiazione, riunendo le giurie delle tre sezioni che hanno selezionato i vincitori, scegliendo i premi per ciascuna sezione ed espletando tutte le azioni necessarie per rispettare le regole dell’emergenza.

Per la poesia ha vinto Camilla Secco, per la fotografia Carola Cannata, per il racconto Breve Vittoria Rizzetto e per la lettura interpretativa Giovanni Goggi.

Il Concorso anche quest’anno è stato realizzato grazie al sostegno del Comune di Tortona e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, Accademia delle idee Carlo Boggio Sola.

Novità dell’edizione 2020 è stata l’introduzione della sezione Lettura interpretativa, accanto a Poesia-racconto breve e Fotografia. Leggere, infatti, non è solo dar voce a delle parole, ma entrare nel cuore dell’autore, coglierne le emozioni e restituirle all’ascoltatore, in un magico gioco di coinvolgimento.

Alla presenza del Sindaco di Tortona, prof. Federico Chiodi, la Dirigente ha nominato i vincitori che sono stati premiati con libri di poesie, racconti, saggi di fotografia e audiolibri. A ciascuno, poi, è stato consegnato un attestato di partecipazione. Tra applausi, apprezzamenti e abbracci a distanza, la cerimonia si è conclusa con l’augurio di ritrovarsi

per un “Voci per la poesia 2021”.

Nella foto da sinistra: Vittoria Rizzetto, Carola Cannata, il Sindaco Federico Chiodi, Camilla Secco e Giovanni Goggi