BANDO D’ASTA PUBBLICA PER VENDITA IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE

SI RENDE NOTO

Che alle ore 16,00 del giorno 10.11.2020 presso la residenza comunale, si procederà ad un secondo esperimento di asta pubblica per l’alienazione dell’immobile di proprietà comunale sito nel Comune di Villaromagnano in via IV Novembre n. 15/17, all’intersezione con via Don Michele Borasi, secondo quanto previsto dall’art. 73 lett. c) del R.D. 23.05.1924 n. 827 e cioè mediante offerte segrete, in aumento o almeno pari rispetto al prezzo base d’asta di € 41.600,00.

Termine per la presentazione delle offerte: ore 12,00 del 09.11.2020

Copia integrale del Bando d’Asta, contenente i requisiti e le prescrizioni per essere ammessi e per partecipare alla gara, potrà essere visionata sul sito Internet: http://www.comune.villaromagnano.al.it o potrà essere ritirata nelle ore d’ufficio presso l’ufficio tecnico del Comune stesso – piazza XXV Aprile n. 1 (tel. 0131/892132) con i relativi allegati.

Notizie, informazioni e chiarimenti sull’immobile oggetto di vendita e sulle modalità di partecipazione possono essere richiesti allo scrivente Responsabile del Procedimento (Tel 0131/892132).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO D.ssa Giovanna Papulino