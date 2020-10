Ricerca per:

Sebastiano, come raccontano le cronache, è stato fra i primi ad essere catturato, tragicamente colpito durante l’ultimo conflitto a fuoco fra carabinieri e rivoltosi.

Il 9 maggio 1974 è stata una tragica giornata, un doloroso momento fra i più tristi della nostra storia, la quale ha segnato la rivolta del carcere di piazza Don Amilcare Soria, una strage orribile in cui hanno perso la vita sei persone, quindici sono stati gli individui feriti.

Sebastiano riceve il primo incarico a Procida, successivamente a Bolzano per terminare la sua esistenza nella nostra città, definitivamente divenuta la sua, nonché quella dei suoi familiari.

Sebastiano, appena ventenne, lascia la sua casa per arruolarsi negli Agenti di Custodia, ovvero quel Corpo Militare istituito nel 1873 in servizio effettivo dal 1890 , il cui regolamento arruola persone a cui sarà affidato il delicato compito di seguire i soggetti condannati ed essere reclusi, un lavoro tanto delicato quanto pernicioso.

Nasce ad Aiello del Sabato in provincia d’Avellino da famiglia di agricoltori, è arruolato negli Agenti di Custodia trasferito nel carcere di Alessandria abbandona questo mondo in onore del servizio