Sono mesi che diciamo che questa maggioranza è spaccata su tutto e capace solo di litigare al suo interno.

La prova, se era necessaria, è arrivata dal Consiglio Comunale di ieri sera dove la maggioranza si è spaccata su una questione che poteva essere composta con facilità, ma che ha a che fare con i giochi di potere interni al centro destra novese.

Non possiamo quindi che essere d’accordo con le parole che il Capogruppo della Lega ha usato ieri sera:

“Cari consiglieri della Lega, così non si può andare avanti”.

Il braccio di ferro che il segretario leghista Perocchio e il Sindaco hanno avviato contro il buon senso e le corrette scelte amministrative mietono una vittima illustre: lo sport novese, già messo in crisi dalla pandemia e che ora vede concretamente il rischio che gli impianti sportivi cittadini siano chiusi definitivamente.

La spaccatura della maggioranza, in cui evidentemente c’è anche chi è in grado di pensare al bene comune, ha messo il re a nudo. Se si continua ad anteporre gli interessi e le beghe di partito al bene della città, a Cabella e Perocchio resta da fare solo una cosa: togliere il disturbo, per il bene di Novi.

Gruppo Consigliare Democratici per Novi