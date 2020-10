Situazione sempre più grave per quanto riguarda il Covid e lo spauracchio di un nuovo lockdown si fa sempre più vicino, anche perché il numero delle persone affette dal virus (almeno per quanto riguarda la città di Alessandria, su altre non abbiamo dati disponibili) è superiore al 10% di quello registrato il 15 aprile scorso

I dati che riguardano le sette città centro-zona della provincia, segnano tutte un incremento di nuovi contagi, Alessandria più di tuti.

La situazione potete vederla dalla tabella in altro mentre di seguito pubblichiamo le tabelle relative agli incrementi e quella a livello provinciale rispetto alle altre province del Piemonte.