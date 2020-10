‘Con l’esito di questa votazione Valenza ha dimostrato di avere voluto voltare pagina. Il risultato di queste elezioni rimarrà alla storia della città che ha così dimostrato la propria voglia di cambiamento. Sarò il sindaco dei cittadini, dei valenzani, per portare avanti con orgoglio ed identità la rinascita della nostra comunità, sempre a loro disposizione perché il Comune sia davvero la casa di tutti. Non ci sarà un primo passo in assoluto ci sono tante cose da fare. Tra le priorità in assoluto ci sarà il lavorare per il decoro della città, per fare crescere l’occupazione, l’attenzione alle categorie produttive ed ai più deboli e, a brevissimo, un viaggio a Torino, per l’ex Mauriziano. Ho apprezzato molto le congratulazioni del mio sfidante, Luca Ballerini, e mi auguro di poter coinvolgere anche lui per lavorare insieme per la nostra Città. A brevissimo presenterò la squadra con cui lavorerò per questa consiliatura.’

Così dichiara Maurizio Oddone, vincitore delle elezioni per la carica di Sindaco di Valenza