Il Comitato provinciale per la Sicurezza pronto al giro di vite per controllare chi non rispetta le norme



Si è tenuta nel pomeriggio di oggi. 6 ottobre, in Prefettura, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto Olita, alla quale hanno partecipato l’Assessore Formaiano del Comune di Alessandria, il Rappresentante dell’Amministrazione Provinciale Coffano, il Questore Morelli, il Comandante Provinciale dei Carabinieri col. Rocco e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza col. Pucciarelli. Nel corso dell’incontro sono intervenuti in videoconferenza i Sindaci Riboldi di Casale Monferrato, Cabella di Novi Ligure e Carbone di Serravalle Scrivia, nonché il Presidente Coppo del Casale Football Club.

Durante la riunione è stata presa in esame innanzitutto la recente circolare del Ministero dell’interno relativa all’intensificazione dei controlli sul rispetto delle normative di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19. Al riguardo, è stata richiamata l’attenzione sulla necessità della più ampia collaborazione tra Forze di Polizia statali e Polizia Locale, nell’ambito delle rispettive competenze. Sono state poi approfondite le problematiche di sicurezza dello Stadio “Natale Palli” di Casale Monferrato, risalente al 1921 e nel quale risulta attualmente inagibile una gradinata. Al fine di evitare pericolose commistioni tra tifosi avversari, nelle more dei lavori di restauro dell’impianto, che dovrebbero concludersi nella primavera del 2021, e sempre che vengano meno le attuali misure restrittive per emergenza epidemiologica, sentito il Comune di Casale e la locale squadra di calcio si è deciso di inibire temporaneamente l’accesso alle tifoserie ospiti. Nella seduta del Comitato sono state inoltre approfondite le problematiche di sicurezza urbana rappresentate dei Sindaci di Novi Ligure e Serravalle Scrivia. Si è deciso che in entrambi i Comuni verranno opportunamente intensificate le attività di prevenzione generale in stretto contatto tra Forze di Polizia statali e Polizia Locale, e verranno altresì programmati servizi straordinari di controllo del territorio. Condividi:

WhatsApp



Tweet

Telegram

Stampa