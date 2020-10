Ricerca per:

Nell’ambito dell’esperienza maturata, il sottufficiale ha prestato servizio, in qualità di addetta, presso gli impegnativi Comandi dell’Arma Territoriale di Alba Adriatica (TE), Rimini Miramare (RN) e San Lazzaro di Savena (BO). Nel corso del servizio prestato e in relazione alle molteplici attività svolte, il Maresciallo è riuscita a terminare specifici corsi di specializzazione che la rendono un punto di riferimento professionalmente qualificato.

Successivamente, arruolatasi come Sottufficiale e destinata presso il prestigioso Istituto di Formazione della Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri di Firenze, ha conseguito un ulteriore titolo accademico in Scienze Giuridiche della Sicurezza, presso l’Università degli Studi di Firenze.

Classe ‘91, il Maresciallo ha conseguito una Laurea Triennale in Scienze Psicologiche e una Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e Tutela della Salute con votazione di 110 e Lode, presso l’Università “La Sapienza” di Roma.

La Stazione Carabinieri di Ticineto Po ha da poco un nuovo vice-comandante, il Maresciallo Martina GRAZIANO, in forza al reparto da qualche settimana.