Controlli dei carabinieri in provincia e tre persone denunciate per guida in stato di ebbrezza

Nel corso dei servizi preventivi svolti nel fine settimana dai Carabinieri del Comando Provinciale di Alessandria, mirati al controllo delle condotte di guida, sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica quattro persone. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Casale Monferrato hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcoolica un 50enne con pregiudizi di polizia rimasto coinvolto in un sinistro stradale. Nella circostanza, l’uomo tamponava violentemente un’altra auto con a bordo due donne, che riportavano lesioni lievi. Sottoposto a test con l’etilometro, risultava avere tasso alcolemico pari a 1,75 g/l. Il suo veicolo è stato posto sotto sequestro amministrativo ai fini della confisca e la patente di guida ritirata.

I Carabinieri di Solero hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcoolica un 48enne albanese con pregiudizi di polizia che, a seguito di fuoriuscita stradale autonoma, rifiutava di sottoporsi agli accertamenti alcolemici. Predetto risultava privo patente di guida poiché revocata nel 2014 dalla Prefettura di Alessandria.

I Carabinieri di Serravalle Scrivia hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcoolica un 27enne che causava un sinistro stradale, coinvolgendo altri due veicoli. L’uomo, procedendo sulla S.P. 140, invadeva la carreggiata opposta, andando a urtare gli altri due veicoli che procedevano nel senso inverso. I conducenti non subivano lesioni. Il 27enne si era posto alla guida con un tasso alcolemico pari a 1,33 g/l. La sua autovettura veniva posta sotto fermo amministrativo e la patente di guida ritirata. Condividi:

