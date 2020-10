Mattinata di sopralluoghi per il vice Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, che insieme al Comandante della Polizia Locale Franco MIstretta ha verificato che non ci fossero gravi problematiche sul territorio della Città degli aranci dopo il passaggio della perturbazione che ha messo in ginocchio il ponente ligure.

“Per quanto riguarda l’Incompiuta, tutto sembra essere a posto – ha spiegato Za – la teniamo chiusa almeno fino a lunedì per poi fare una ulteriore verifica. Siamo poi andati a Gorleri, dove è crollato un muro di contenimento, di proprietà di un privato, lungo la strada che collega Diano Gorleri a Imperia. Insieme all’assessore Barbara Feltrin abbiamo verificato i possibili problemi per il passaggio dei mezzi della nettezza urbana. La strada verrà liberata al più presto dai detriti e in settimana il muro verrà ripristinato dai proprietari”.