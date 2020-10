Il Gavazzana Blues organizza per lunedì 5 ottobre 2020 a Cassano Spinola – Teatro Lux, ore 21:30

ingresso libero riservato ai soci con obbligo diprenotazione

In ottemperanza al DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2020 e ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03194) verranno adottate le misure attuative dedicate alle manifestazioni all’aperto riferite a concerti ed eventi equiparabili, pertanto sarà richiesto di indossare i dispositivi di protezione individuali, di rispettare la distanza interpersonale di un metro in tutta l’area destinata alla manifestazione, disinfettarsi le mani all’ingresso dell’area, si potrà essere sottoposti alla verifica della temperatura corporea tramite termo-scanner, verranno registrati i nomi dei partecipanti acquisendo i dati personali che saranno trattenuti per 14 giorni nel rispetto delle norme riferite alla privacy. Inoltre l’accesso all’area dedicata alla manifestazione sarà interdetto dal momento in cui verrà raggiunto il numero massimo di partecipanti previsto e ammesso. Per questo motivo è gradita la prenotazione attraverso l’apposito modulo o telefonando al numero 348 814 2838 presso il quale è attivo anche il servizio Whats App ed è possibile ricevere informazioni.

The DI MAGGIO CONNECTION

Questo power trio, mixa con grande energia e con una magistrale tecnica strumentale tutte le facce più selvagge del R’n’R, Rockabilly-Core, NeoSurf-Rock, Swing, in una miscela esplosiva…The Di Maggio Connection…

Leader e fondatore della band, Marco Di Maggio, unico artista italiano eletto “Membro Onorario” della Rockabilly Hall of Fame americana, esponente di punta della scena R’n’R internazionale e considerato dalla stampa specializzata come uno tra i migliori chitarristi mondiali.

ingresso libero riservato ai soci

possibilità di iscriversi al Club (€20,00)

sia on-line attraverso il sito web sia prima del concerto