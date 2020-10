Ricerca per:

Pochi giorni fa, a conclusione di tutte le indagini, il cittadino D.C. classe 1945 di Acqui Terme, veniva rinviato a giudizio dall’Autorità Giudiziaria per aver realizzato una discarica abusiva. Inoltre, lo stesso sarà chiamato a sopportare tutte le spese relative al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti, nonché quelle connesse alla bonifica dell’area.

Nel periodo successivo l’alluvione del novembre dello scorso anno, durante lo svolgimento delle attività di controllo poste in essere dalla Polizia Stradale di Acqui Terme, gli operatori notavano una particolare frana che interessava una villetta ubicata nel Comune di Melazzo (AL), disposta all’apice di una delle colline al confine della cittadina termale. La predetta frana, creatasi a causa delle incessanti piogge, faceva emergere quanto, negli anni antecedenti la costruzione della villetta, era stato riposto nel terreno al sol fine di “riempire” quella specifica area.