Continuano le domeniche di “Castelli aperti” che vi portano alla scoperta dei più bei castelli, giardini, torri, borghi e ville del Piemonte.

In Provincia di Alessandria e Asti tanti luoghi ricchi di arte e di storia aprono le loro porte con visite guidate, mostre ed eventi da non perdere, per rendere speciali le vostre domeniche fuori porta.

Domenica 18 ottobre, in provincia di Alessandra, apre il CASTELLO SANNAZZARO DI GIAROLE. Fondato a seguito di un “Diploma” dato a Pavia dall’Imperatore Federico Barbarossa nel 1163 a quattro cavalieri della famiglia Sannazzaro, sorge ai confini orientali del marchesato del Monferrato con certezza storica nella seconda metà del 1200. Il castello è sempre stato della famiglia Sannazzaro che ha ospitato in varie epoche personaggi famosi quali i principi Gonzaga, a metà del Settecento i re di Sardegna, Carlo Emanuele III e il figlio futuro Vittorio Amedeo III, nel 1859 il re d’Italia Vittorio Emanuele II e l’imperatore dei francesi Napoleone III, nel 1911 SAR il principe Emanuele Filiberto di Savoia duca d’Aosta. La vista parte dalla trecentesca chiesa di San Giacomo, che ospita quadri e affreschi del Cinquecento, prosegue con l’ingresso e il cortile interno da cui si accede al grande salone d’ingresso con i suoi affreschi neogotici. Segue la stanza della musica di impianto barocco e ricca di oggetti e cimeli di famiglia. Salendo per lo scalone principale, anch’esso neogotico si accede all’antisalone e alla sala da ballo. Visite guidate alle 11.30 ed alle 16.00. Si richiede la prenotazione.

Intero 10 €; gruppi (min. 12 persone) 8 €; ridotto (11-18 anni) 5 €; scuole 3 €; gratuito fino a 10 anni.

Tel +39 335 1030923, mail info@castellosannazzaro.it

Sempre domenica 18 ottobre, apre dopo una stagione di chiusura dovuta all’epidemia COVID, Il CASTELLO DI POZZOLO FORMIGARO. Fatto ricostruire nel 1453 da Bartolomeo Colleoni, è oggi sede del Municipio. Si visitano le principali sale del castello. Nella sala consiliare si conservano cinque fucili ad avancarica della Guardia Nazionale (1848) e gli Affreschi di Franceschino Boxilio. Il salone di rappresentanza custodisce una suggestiva Natività del ‘700.

Al piano inferiore è stata ricomposta una Tomba Romana a pozzetto, rinvenuta nel 1958 in Località Zinzini.

Visita gratuita, ma con prenotazione obbligatoria al 0143/417054 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 oppure alla seguente mail : info@comune.pozzoloformigaro.al.it

In provincia di Asti, la rassegna consiglia la scoperta di due Torri dal fascino indiscusso, simboli del territorio.

TORRE DEL CONTE BALLADA DI SAINT ROBERT A CASTAGNOLE DELLE LANZE:

Nel 1880 il Conte Ballada di Saint Robert fece costruire una torre circolare alta 14 mt disposta su due piani oltre al terrazzo, raggiungibile attraverso una comoda scala a chiocciola, torre che utilizzava come osservatorio e per ricoverarvi la sua collezione di piante ed insetti. Cinquant’anni dopo il Comune decise poi di trasformare il terreno in un parco mettendovi a dimora oltre un centinaio di tigli, tanti quanti erano i caduti castagnolesi della prima guerra mondiale, inaugurando così il Parco della Rimembranza. La visita riguarda tutta la zona storica di Castagnole Lanze, con inizio del percorso da Piazza Giovannone, si prosegue attraverso i portici colorati verso la chiesa di San Pietro in Vincoli, poi di seguito Parco della Rimembranza e Torre del Conte Ballada. Visite guidate solo su prenotazione telefonando al numero 339 7188237.

La TORRE DEI SEGNALI DI VIARIGI è il simbolo del paese, tanto da comparire nello stemma del comune; essa fa parte in origine di una catena di posti di avvistamento e segnalazione, tra Viarigi, Montemagno e S. Salvatore Monferrato. E’una costruzione medievale in mattoni alta 25 metri e suddivisa in cinque piani. Ha una copertura con terrazzo praticabile e al suo interno caratteristiche volte a botte e a vela. A lato, il fabbricato del corpo di guardia. Il monumento più importante di Viarigi, oltre la torre, è la pieve di San Marziano, uno dei più significativi esempi del periodo romanico astigiano.

Visite su prenotazione per visitatori individuali e per gruppi dalle 16.00 alle 18.30. Ingresso ad offerta libera. Info e prenotazioni al 331 1531242

Qui di seguito tutte le aperture delle Province di Alessandria e Asti per domenica 18 ottobre:

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

BORGO ANTICO DI OZZANO MONFERRATO Visita del Borgo Antico, ore 15.00 e 16.30.

PALAZZO LIGNANA DI GATTINARA A RIVALTA BORMIDA

Visite guidate su prenotazione (max. 6 persone per turno) alle 10.00, 15.00 e 17.00. Per ragioni organizzative è necessario prenotare almeno due giorni prima della data prevista al 333 5710532

o alla mail info@elisabethderothschild.it

Ingresso ad offerta libera.

CASTELLO DI UVIGLIE A ROSIGNANO MONFERRATO Visita guidata su prenotazione alle ore 10.30.

BORGO DI ROSIGNANO MONFERRATO Le visite guidate gratuite partono dall’Info Point, con orario 10.00-12.30 e 15.00-18.00. In caso di gruppi è consigliato comunicare in anticipo l’orario di arrivo ed il numero di partecipanti.

CASTELLO DI MORSASCO Aperto su prenotazione.

Intero 8 €; ridotto (10-16 anni, tessera Amici di Castelli Aperti, TCI) 6 €; scuole 4 €; gratuito fino a 9 anni. Tel: +39 334 3769833 Email: castellodimorsasco@gmail.com

TORRE DI MASIO visite guidate su prenotazione dalle 15.00 alle 18.30.

CASTELLO DI GABIANO

Visite guidate alle cantine storiche degustazione dei vini, nel porticato adiacente all’emporio (su prenotazione). L’Emporio dei vini è aperto con orario 10.00-12.00 e 14.00-18.00.

L’accesso al parco secolare ed al giardino a labirinto è aperto tutti i giorni, con orario 10.00-18.00.

Visite guidate su prenotazione per gruppi (min. 25 persone).

Intero 15 €; ridotto (6-12 anni, over 65, Tessera Amici di Castelli Aperti) 8 €.

CASTELLO DI PIOVERA La visita libera al Castello parte alle 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 (massimo 20 persone a turno) e la visita guidata alle 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 (massimo 10 persone a turno). Dato l’accesso limitato, è obbligatoria la prenotazione.

VILLA OTTOLENGHI AD AQUI TERME visite guidate con partenza alle ore 16,30, è necessario prenotare telefonando al numero 3356312093. Aperto su prenotazione per gruppi (min. 10 persone). Villa, giardino e cantina con degustazione: 10 €. Tempio di Herta (min. 5 persone, su prenotazione): 10 €. Biglietto cumulativo (min. 5 persone, su prenotazione): 15 €.

CASTELLO DEI PALEOLOGI – MUSEO CIVICO ED ARCHEOLOGICO AD ACQUI TERME

ore 10.00-13.30 e 14.30-18.00. Intero 4 €; ridotto (6-18 anni, over 65) e gruppi (min. 20 persone) 2 €; scuole 1 €; gratuito fino a 6 anni, visitatori con disabilità, Abbonamento Musei Torino Piemonte.